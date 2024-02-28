Принц Гарри проиграл апелляцию по делу о лишении его полицейской защиты

Сын Карла III и его жена американка Меган Маркл прекратили поддерживать статус старших членов британской королевской семьи 31 марта 2020 года

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Высокий суд Лондона отклонил апелляцию младшего сына короля Великобритании Карла III принца Гарри по делу о лишении его полицейской защиты после отказа от исполнения обязанностей члена королевской семьи. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на судебный вердикт.

Принц Гарри и его жена американка Меган Маркл прекратили поддерживать статус старших членов британской королевской семьи 31 марта 2020 года. С того дня пара потеряла возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Они переехали в США и приобрели дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану.

После этого МВД Великобритании отказало принцу Гарри в автоматическом предоставлении ему полицейской защиты во время его визитов на родину. Адвокаты герцога Сассекского подали апелляцию на это решение, призвав британские власти провести тщательный анализ рисков этого шага. По их словам, правительство Соединенного Королевства выработало "незаконный и несправедливый" подход по отношению к принцу Гарри.

Представители британского МВД в свою очередь заявили, что сын монарха по-прежнему может рассчитывать на получение финансируемой из средств налогоплательщиков полицейской защиты, однако речь идет о "специально разработанных для него мерах", а не об автоматическом предоставлении охраны. В среду Высокий суд Лондона постановил, что МВД королевства не допустило "процедурной несправедливости" по отношению к принцу Гарри. Судебный процесс по этому делу шел по большей части в закрытом режиме по соображениям безопасности.

В 2023 году Высокий суд Лондона отказался предоставить принцу Гарри право на обжалование в судебном порядке решения МВД Великобритании лишить его возможности самому платить за полицейскую охрану.