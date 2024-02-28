Литва выделила около €326 тыс. на помощь украинским беженцам

Согласно официальной статистике, страна приняла с Украины более 84 тыс. беженцев

ВИЛЬНЮС, 28 февраля. /ТАСС/. Литовские власти выделили около €326 тыс. на оказание помощи украинским беженцам, находящимся на территории балтийской республики. Соответствующее решение утверждено на заседании кабинета министров, сообщила пресс-служба правительства.

"Предложение о выделении почти €326 тыс., подготовленное Минфином, утверждено", - говорится в сообщении.

Кабинет направляет €304 тыс. на покрытие расходов на социальные услуги для беженцев - расходов на проживание, институциональную опеку, помощь семьям с детьми. Около €22 тыс. выделяется на оплату медицинских услуг, предоставленных беженцам с октября по декабрь 2023 года.

Согласно официальной статистике, Литва приняла с Украины более 84 тыс. беженцев.