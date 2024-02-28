Глава МИД Литвы сравнил действия польских фермеров с гибридной атакой

Габриэлюс Ландсбергис встревожен тем, что акции протеста намечены поляками в регионе, примыкающем к так называемому Сувалкскому коридору

ВИЛЬНЮС, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что действия польских фермеров напоминают гибридную атаку. Они намереваются блокировать дороги в районе границы в знак протеста против того, что доставленное в Литву украинское зерно литовские перевозчики незаконно возвращают в Польшу, дестабилизируя ситуацию на рынке.

Особенно тревожит министра то, что акции протеста намечены поляками в регионе, примыкающем к так называемому Сувалкскому коридору. "Действия, планируемые в Сувалкском коридоре, напоминают уже не акции протеста, но акции, направленные против национальной безопасности как Литвы, так и Польши", - сказал глава МИД журналистам.

По его мнению, все это "напоминает определенные гибридные операции", которые "используются российской пропагандой".

Польские фермерские организации заявили, что с пятницы приступят к недельной проверке грузов, которые ввозятся в страну с территории Литвы. Это может заблокировать дороги в пограничном регионе и препятствовать передвижению в случае необходимости военной техники.

Сувалкский коридор - стратегически важный участок литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающий к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии. При его возможном перекрытии Литва оказывается в сухопутной изоляции от западных партнеров по НАТО.