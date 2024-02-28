На западе Украины усилили погранрежим из-за частых попыток нелегально покинуть страну

В Черновицкой области въезд в пятикилометровую зону вдоль границы запрещен с целью отдыха, рыболовства и туризма

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Украинские пограничники в Черновицкой области запретили въезжать в пятикилометровую зону вдоль границы. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкого пограничного отряда.

Как указано в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) погранотряда, въезд запрещен с целью отдыха, рыболовства и туризма. Кроме того, без специального разрешения передвижение в приграничной полосе запрещено.

Черновицкая область граничит с Румынией и Молдавией. 26 февраля глава Пограничной полиции Молдавии сообщил, что власти страны регистрируют все больше нарушений, связанных с организацией перехода нелегальными мигрантами границы с Украиной. По его данным, если в 2022 году было возбуждено около 320 уголовных дел, в 2023 году - 488 уголовных дел, то с начала января возбуждено уже 96 таких дел. Ранее Молдавия и Украина договорились усилить контроль над приднестровским участком молдавско-украинской границы, чтобы препятствовать растущему потоку уклоняющихся от призыва в украинскую армию.

Со своей стороны представитель Пограничной полиции Румынии сообщил 24 февраля, что с февраля 2022 года границу с Румынией незаконно пересекли более 9 тыс. украинцев.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей, а сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы их не отправили в зону боевых действий, а некоторые на свой страх и риск пытаются перебраться за рубеж нелегально.