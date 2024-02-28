Вучич заявил, что только диалог и дипломатия способны привести к миру на Украине

Президент Сербии отметил, что страна продолжит оказывать гуманитарную помощь населению Украины, "оставаясь приверженной соблюдению международного права"

БЕЛГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Только конструктивный диалог и дипломатические решения могут привести к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам участия в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, состоявшемся в Тиране.

"Мы верим, что только конструктивный диалог и дипломатические решения могут привести к миру", - написал Вучич в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его словам, Сербия продолжит оказывать гуманитарную помощь населению Украины, "оставаясь приверженной соблюдению международного права". Глава государства также подчеркнул, что Белград сохранит свою позицию по отказу от присоединения к санкциям против РФ.

После начала специальной военной операции Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает военные и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич также отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о происходящем.