Премьер-министр Йемена отметил важную роль РФ на международной арене

Республика стремится развивать с Москвой отношения по разным направлениям, отметил Ахмед Авад бен Мубарак

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Йемен видит значимую роль России на мировой арене и стремится развивать с ней отношения по разным направлениям. Об этом заявил премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак на встрече со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

"Мы прекрасно понимаем важность Российской Федерации на мировой арене и гордимся особым характером, историческим характером наших отношений, - сказал он. - Перед нами много еще работы, которую предстоит сделать в свете подготовки к столетнему юбилею наших отношений".

Йеменский премьер отметил, что Москва всегда стремилась помогать республике. "Мы вчера подробно обсуждали в ходе встреч с заместителем председателя правительства Российской Федерации [Алексеем Оверчуком], с моим визави [главой российского МИД] Сергеем Лавровым, а также с господином [замглавы МИД РФ Михаилом] Богдановым много различных тем. Есть много возможностей для укрепления и расширения нашего двустороннего сотрудничества", - подчеркнул он.