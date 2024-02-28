Арктический совет возобновит работу в формате рабочих групп

При этом заседания Комитета старших должностных лиц не будут проводиться до принятия соответствующего решения

СТОКГОЛЬМ, 28 февраля. /ТАСС/. Страны - участницы Арктического совета приняли решение возобновить работу в формате рабочих групп. Об этом говорится в заявлении организации.

"В феврале восемь арктических государств <...> достигли консенсуса о том, что следует постепенно вернуться к проведению встреч рабочих групп в виртуальном формате", - отмечается в нем. С августа 2023 года работа экспертных групп проходила исключительно в письменной форме. Возобновить взаимодействие в онлайн-формате предполагается "постепенно, в течение трех-четырех месяцев". Это будут первые рабочие встречи между участниками организации с марта 2022 года.

При этом заседания Комитета старших должностных лиц (представители государств - членов совета, обычно это сотрудники МИД) не будут проводиться "до принятия соответствующего решения государств - участников по появлению подходящих для того условий".

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее участниками являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В 2021 году, когда отмечалось 25-летие объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к РФ.

Россия после истечения срока своего председательства передала полномочия Норвегии в ходе 13-й сессии этой международной организации, которая состоялась 11 мая 2023 года в Салехарде.