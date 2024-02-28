Премьер Франции заявил, что Россия представляет прямую угрозу для республики

По словам Габриэля Атталя, РФ якобы проводит "кампании по дезинформации" во Франции, "операции по дестабилизации и разобщению" стран Европы, а также кибератаки

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь выступил с утверждением, что Россия представляет прямую угрозу для республики.

"Реальность заключается в том, что Россия представляет собой прямую и непосредственную угрозу для Франции во всех планах", - сказал Атталь, выступая в Сенате (верхней палате парламента республики).

По словам главы правительства, Россия якобы проводит "кампании по дезинформации" во Франции, "операции по дестабилизации и разобщению" стран Европы, а также кибератаки.

Ранее с аналогичным утверждением выступил министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню в интервью газете Midi Libre. Он также упомянул "российские кибератаки", однако не привел в интервью изданию конкретных примеров.