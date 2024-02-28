CNN: США могут задействовать остающиеся $4 млрд для военной помощи Киеву

Американские чиновники высокого ранга обсуждают возможность задействовать хотя бы часть от этой суммы, сообщил источник телеканала

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Пентагон рассматривает возможность использовать оставшиеся $4 млрд, позволяющие ему поставить Украине военную помощь напрямую из своих арсеналов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его данным, окончательное решение еще не принято. Американские чиновники высокого ранга обсуждают возможность задействовать хотя бы часть от этой суммы.

20 февраля на брифинге заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх заявила, что Пентагон не намерен рисковать и выделять Киеву новые пакеты срочной военной помощи из своих арсеналов до тех пор, пока американские законодатели не одобрят законопроект о дополнительном финансировании.

По данным его источников, окончательное решение еще не принято. Речь идет о средствах в рамках программы передачи вооружения Presidential Drawdown Authority (PDA), т. е. об отправке вооружений непосредственно со складов Пентагона. Министерство обороны США имеет полномочия использовать эту сумму, однако ранее заявляло, что не станет рисковать своими арсеналами до тех пор, пока американские законодатели не одобрят законопроект о дополнительном финансировании.

Если раньше Пентагон категорически отвергал такую опцию, то теперь американские военные все чаще обсуждают возможность использовать хотя бы часть этой суммы даже без одобрения законопроекта Конгрессом и ищут "иные потенциальные планы Б". Новый пакет военной помощи, если он все же будет направлен, "будет точно включать критически важные боеприпасы", сообщил собеседник CNN. Он добавил, что сейчас также обсуждается, где и как разместить военное оборудование, чтобы его можно было как можно быстрее направить Украине, как только решится вопрос с дополнительными источниками финансирования.

Последний транш американской военной помощи Украине оценивался в $250 млн. Он был выделен в декабре 2023 года из средств, одобренных Конгрессом в 2022 году.

Споры на Капитолийском холме

Американская администрация ранее направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.