Глава МИД Румынии поддержала Кишинев в урегулировании приднестровской проблемы

Луминица Одобеску дала высокую оценку ответственному и уравновешенному подходу властей Республики Молдова к сложным темам, связанным с приднестровским урегулированием

БУХАРЕСТ, 28 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Румынии Луминица Одобеску выразила поддержку Кишиневу в урегулировании приднестровской проблемы. Об этом она заявила в ходе встречи с вице-премьером Молдавии по реинтеграции Олегом Серебряном.

"Глава МИД Румынии Луминица Одобеску подтвердила поддержку всеобъемлющему, мирному и долговременному урегулированию приднестровской проблемы в соответствии с международным правом, с уважением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в рамках ее международно признанных границ и без препятствий европейскому будущему", - указывается в сообщении румынского внешнеполитического ведомства.

"Румынский министр дала высокую оценку ответственному и уравновешенному подходу властей Республики Молдова к сложным темам, связанным с приднестровским урегулированием в сложном и насыщенном вызовами региональном климате, - подчеркивается в нем. - Также она приветствовала усилия властей Кишинева по продолжению диалога с Тирасполем на техническом уровне с целью решения проблем, которые непосредственно отражаются на гражданах с обоих берегов Днестра".

Участники съезда депутатов всех уровней, который прошел в Тирасполе по инициативе президента Вадима Красносельского, обратились за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии, а также приняли обращение к международному сообществу с просьбой содействовать возобновлению полноценного диалога с Кишиневом.

Отношения между Кишиневом и Тирасполем начали постепенно ухудшаться с 2020 года после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с Красносельским. Ситуация обострилась с начала этого года после решения властей Молдавии взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. После того как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для блокирования поставок товаров и давления.