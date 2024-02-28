Согласно документу, лицам, занимающимся подобной деятельностью, грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до трех лет

ПРЕТОРИЯ, 28 февраля. /ТАСС/. Парламент Ганы одобрил закон о защите семейных ценностей, который запрещает деятельность сообщества LGBTQ+ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) и вводит уголовную ответственность за ее пропаганду и финансирование. Об этом сообщил ганский новостной портал Graphic.

Согласно новому закону, лицам, занимающимся подобной деятельностью, грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до трех лет, отмечает электронное издание. Организаторам и спонсорам перечисленных в законе действий может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

В Гане уже действует запрет на однополые интимные отношения, он предусматривает лишение свободы до трех лет. Сейчас парламентарии расширил меры по борьбе с LGBTQ+.

Закон поступил на подпись президента.