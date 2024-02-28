В Раде заявили о необходимости поиска путей запрета Telegram на Украине

В круглом столе, посвященному вопросу, приняли участие представители медиасообщества, правительственных и общественных организаций

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Работа мессенджера Telegram должна быть запрещена на Украине, необходимо искать способы для этого. Такое мнение высказали участники круглого стола, посвященного украинской журналистике, который прошел по инициативе комитета Верховной рады по свободе слова.

На сайте парламента информировали, что в мероприятии, которое состоялось в его стенах, приняли участие представители медиасообщества, правительственных и общественных организаций, в частности замминистра по вопросам европейской интеграции Украины Тарас Шевченко, член Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Александр Бурмагин, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Не обошли собеседники вниманием и тему угрозы национальной безопасности от социальной сети Telegram. Участники круглого стола выразили убеждение, что необходимо искать пути для запрета ее деятельности на Украине", - говорится в сообщении.

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов заявил, что Telegram несет угрозу для информационной безопасности Украины. Он не уточнил уточнил меры, которые власти могут принять в отношении мессенджера.

В ноябре 2023 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил за запрет анонимных Telegram-каналов и высказал готовность властей страны принять решение о полном запрете мессенджера. По его утверждению, российские спецслужбы якобы создали разветвленную сеть каналов, "маскирующихся под украинские", и используют Telegram "для манипулирования общественным мнением".