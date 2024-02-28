28 февраля, 20:10
Санкции в отношении России

Reuters: восемь стран ЕС призвали Борреля ввести меры против РФ из-за смерти Навального

Санкции должны быть нацелены на органы внутренних дел, суды и пенитенциарную систему

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Восемь стран Евросоюза направили верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю письмо с призывом ввести новый механизм санкций, которые будут нацелены на органы внутренних дел, суды и пенитенциарную систему. Как сообщило агентство Reuters, свой призыв эти страны мотивировали смертью Алексея Навального.

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По информации агентства, которое получило текст до отправки Боррелю, письмо подписали Польша, Румыния, Чехия, Швеция, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония. По их мнению, новые санкции ЕС должны быть направлены против сотрудников органов внутренних дел, судов и пенитенциарной системы России. Авторы обращения считают необходимым закрыть им въезд в страны сообщества и заморозить их активы в европейских банках, если таковые там удастся найти. 

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