Reuters: восемь стран ЕС призвали Борреля ввести меры против РФ из-за смерти Навального

Санкции должны быть нацелены на органы внутренних дел, суды и пенитенциарную систему

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Восемь стран Евросоюза направили верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю письмо с призывом ввести новый механизм санкций, которые будут нацелены на органы внутренних дел, суды и пенитенциарную систему. Как сообщило агентство Reuters, свой призыв эти страны мотивировали смертью Алексея Навального.

По информации агентства, которое получило текст до отправки Боррелю, письмо подписали Польша, Румыния, Чехия, Швеция, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония. По их мнению, новые санкции ЕС должны быть направлены против сотрудников органов внутренних дел, судов и пенитенциарной системы России. Авторы обращения считают необходимым закрыть им въезд в страны сообщества и заморозить их активы в европейских банках, если таковые там удастся найти.