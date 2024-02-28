СМИ: Израиль и "Хезболлах" допускают вероятность эскалации конфликта на юге Ливана

По данным одного из собеседников газеты The National, еврейское государство ставит своей целью отодвинуть вооруженные формирования "Хезболлах" на 10-15 км от своих северных границ и лишить их возможности наносить удары по израильским населенным пунктам

ДУБАЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Израиль и ливанская шиитская партия "Хезболлах" не исключают вероятности проведения израильскими военными полноценной операции на юге Ливана. Об этом сообщила газета The National со ссылкой на источники.

По данным одного из собеседников издания, Израиль ставит своей целью отодвинуть вооруженные формирования "Хезболлах" на 10-15 км от своих северных границ и лишить их возможности наносить удары по израильским населенным пунктам. "Большинство израильтян, покинувших свои дома на севере [из-за боевых действий], не желают возвращаться, пока угроза со стороны "Хезболлах" не будет устранена. [Это обстоятельство оказывает] серьезное давление на израильских военных и правительство. <...> Это может означать еще одну большую войну", - пояснил собеседник.

В свою очередь ливанский источник заверил газету в готовности "Хезболлах" в таком случае "действовать в соответствии с принципом защиты Ливана". "На юге все готовится к войне [с Израилем]. Оружие, оборона, дома, склады с продовольствием", - отметил он.

Ранее ливанский военный эксперт Амин Хотейт, близкий к руководству шиитской партии, заявил новостному порталу Al Nashra, что формирования "Хезболлах" прекратят обстрелы северных районов Израиля в случае согласия палестинского движения ХАМАС на перемирие в секторе Газа. Со своей стороны 25 февраля глава Минобороны Израиля Йоав Галант подчеркнул, что интенсивность ударов по "Хезболлах" в Ливане будет нарастать вне зависимости от намечающейся сделки с ХАМАС, касающейся паузы в боях в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

По данным новостного портала Naharnet, с 8 октября 2023 года с юга Ливана в сторону Израиля было выпущено свыше 3 тыс. ракет, в результате погибли 15 израильтян, в том числе девять военнослужащих, ранены были более 150. Из более чем 40 населенных пунктов на севере Израиля эвакуированы около 80 тыс. человек. В Ливане, как информировали местные СМИ, в результате налетов израильских ВВС и артобстрелов погибли 59 человек, разрушено свыше 1 тыс. домов, еще 8 тыс. зданий причинен ущерб. Число перемещенных лиц достигло 80 тыс. Экономические потери страны оцениваются в $1,5 млрд.