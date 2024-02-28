В Раде сообщили о взломе ее сайта

В соцсетях ранее обратили внимание, что на сайте Верховной рады была указана некорректная ссылка на Telegram-канал пресс-службы парламента

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сайт Верховной рады был взломан неизвестными, сообщила пресс-служба парламента в Telegram-канале.

"Веб-сайт Верховной рады Украины был взломан, в результате чего ссылка на Telegram-канал Верховной рады Украины на официальном веб-сайте парламента ведет на фейковую страницу", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в Раде, корректная работа сайта восстановлена, теперь на нем снова приведена ссылка на официальный Telegram-канал парламента.

Ранее в соцсетях обратили внимание, что на сайте Верховной рады была указана некорректная ссылка на Telegram-канал пресс-службы парламента. При переходе по ней открывался неизвестный Telegram-канал с контентом юмористического характера.