Минфин Франции: изъятие всех замороженных активов РФ без правовой базы будет губительно

Газета Le Figaro отмечает, что европейцы по-прежнему не хотят конфисковывать все замороженные российские активы, несмотря на настойчивые призывы со стороны Вашингтона

ПАРИЖ, 29 февраля. /ТАСС/. Евросоюз не располагает правовой базой для конфискации всех замороженных в европейских странах российских активов, действовать в нарушение международных правил было бы губительно. Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр.

"Сложность заключается в том, что нет правовой базы", - приводит газета Le Figaro слова Ле Мэра, говорившего на полях встречи министров финансов Группы двадцати в бразильском Сан-Паулу. Глава ведомства полагает, что "нет ничего более губительного для западных стран, чем не соблюдать международные правила, иначе возникнет риск углубления раскола в мировом сообществе" и Европу начнут упрекать в двойных стандартах.

Le Figaro замечает, что европейцы по-прежнему не хотят конфисковывать все замороженные российские активы, несмотря на настойчивые призывы со стороны Вашингтона. При этом источник в американской администрации заявил изданию, что "год назад в большинстве столиц были против изъятия прибыли от замороженных активов РФ, но с тех пор позиция изменилась".

В среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, заявила, что ЕС должен рассмотреть возможность использования доходов от замороженных российских активов для приобретения военного оборудования для Украины.

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предупреждал, что Москва примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада конфисковать российские активы.