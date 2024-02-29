Карлсон считает, что армия США неэффективна

Журналист отметил, что проблема не в военнослужащих, а в людях, которые командуют сухопутными войсками

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Журналист Такер Карлсон считает, что армия США (сухопутные войска) неэффективна, поэтому она за более чем 80 лет не выиграла ни одной крупной войны.

"Она коррумпирована, неэффективна. На самом деле это может представлять опасность для нашей страны. И, кстати, уже за более чем 80 лет она [армия США] не выиграла ни одной крупной войны", - сказал он в видео, опубликованном в среду на его сайте.

Карлсон отметил, что проблема не в военнослужащих, а в людях, которые командуют сухопутными войсками. "Армия США на самом деле уничтожается людьми, которые ею управляют, что представляет угрозу для нации", - добавил журналист.