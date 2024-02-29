Написавший книгу о "диктате меньшинств" генерал подпал в Италии под дисциплинарные санкции

Генерал Роберто Ванначчи "компрометирует престиж вооруженных сил", говорится в решении министерства обороны

РИМ, 29 февраля. /ТАСС/. Итальянский генерал Роберто Ванначчи, автор книги "Мир наоборот", в которой откровенно высказался о "диктате меньшинств", отстранен от выполнения своих обязанностей на 11 месяцев. Как указывает новостной канал RAI News 24, это предполагает уменьшение вдвое зарплаты на указанный срок и лишение ряда служебных льгот.

Согласно решению министерства обороны республики, такая дисциплинарная мера применена в связи с тем, что автор вышедшей прошлым летом книги, ставшей сразу бестселлером и вызвавшей полемику в обществе, "компрометирует престиж вооруженных сил", а поведение генерала охарактеризовано как безответственное. Адвокаты Ванначчи уже заявили, что намерены обжаловать отстранение генерала в административном суде.

Примечательно, что Ванначчи, командующий оперативными сухопутными силами, участник операций в Афганистане и Ираке, уже лишался за книгу должности руководителя Военно-географического института во Флоренции и был переведен на руководящую работу в генштаб сухопутных сил. В числе прочего в своей книге Ванначчи критически высказывается о представителях сексуальных меньшинств, феминистках, мигрантах, а также скептически оценивает неолиберализм современного общества, который нередко ущемляет интересы "нормального большинства". Публикация вызвала крайне неоднозначную реакцию: некоторые обвинили генерала в гомофобии и расизме, другие увидели в ней утверждение, что "король - голый". Генерал провел презентации книги, собиравшие полные залы по всей Италии, она также уже переведена на несколько языков.

Одна из правящих партий - "Лига" - заявила о планах выдвинуть Ванначчи в списке своих кандидатов на выборах в Европарламент, где, как известно, она намерена находиться с альянсе с такими партиями, как "Национальное объединение" Марин Ле Пен и немецкой "Альтернативой для Германии". Окончательное решение о кандидатуре еще не принято. Недавно стало известно, что прокуратура Рима открыла расследование в отношении Ванначчи, которого подозревает в "подстрекательстве к разжиганию расовой ненависти" за высказывания, допущенные в книге в отношении африканских мигрантов.

Кроме того, в отношении генерала проводится проверка в связи с обвинениями в нецелевой и неоправданной растрате средств во время его работы во главе военного атташата в посольстве Италии в Москве. Ванначчи был среди 24 дипломатов, высланных из России в мае 2022 года в качестве зеркальной меры после высылки 30 российских дипломатов из Рима.