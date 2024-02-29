ЮАР приступила к подготовке своего председательства в G20

Как отметила министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени, саммит в республике "будет иметь долгосрочное и позитивное влияние на весь мир и Африку"

ПРЕТОРИЯ, 29 февраля. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика приступила к подготовке своего председательства в 2025 году в Группе двадцати (G20). Об этом заявила министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени на брифинге, посвященном решениям, принятым на состоявшемся накануне заседании кабинета министров ЮАР.

"Кабинет министров получил и рассмотрел отчет о подготовке ЮАР к председательству в G20 и проведению саммита "двадцатки" в 2025 году, - подчеркнула она. - Это знаменательное событие для ЮАР, поскольку это будет первая страна в Африке, принявшая такую встречу в верхах". Министр заметила, что саммит G20 в ЮАР будет иметь долгосрочное и позитивное влияние на весь мир и Африку.

"Кабинет министров уверен, что ЮАР добьется успеха в работе G20, - сообщила Нтшавени. - ЮАР сможет провести плодотворный саммит G20, как она это сумела сделать в 2023 году с саммитом БРИКС".

В текущем году в G20 председательствует Бразилия.