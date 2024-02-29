Израильский беспилотник атаковал пикап с шиитскими бойцами на западе Сирии

Инцидент произошел на шоссе поблизости от пограничного с Ливаном города Эль-Кусейр

БЕЙРУТ, 29 февраля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС выпустил ракету по пикапу с бойцами шиитской милиции "Хезболлах" в сирийской провинции Хомс. Как передал телеканал Al Hadath, в результате один из бойцов погиб, а остальные получили ранения, их численность не уточняется.

Инцидент произошел на шоссе поблизости от пограничного с Ливаном города Эль-Кусейр.

25 февраля самолет израильских ВВС атаковал в этом районе грузовик с боеприпасами, принадлежавший "Хезболлах". Тогда в результате ракетного удара по военно-транспортному средству погибли два шиитских бойца.

С начала военной эскалации на Ближнем Востоке в октябре прошлого года израильские ВВС нанесли 34 удара по базам шиитских формирований на территории Сирии. По сведениям телеканала, были уничтожены командные пункты, грузовики с оружием и склады с боеприпасами, погибли 14 членов "Хезболлах".