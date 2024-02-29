Итальянский эксперт считает, что ни у кого в НАТО нет резервов для направления на Украину

Директор издания Analisi Difesa Джанандреа Гайани заявил об отсутствии риска, что Москва нападет на Европу

РИМ, 29 февраля. /ТАСС/. Ни у одной страны в НАТО нет ни человеческого, ни военного резерва для вероятного направлению на Украину, Россия продвигается по всем фронтам, но нет никакого ни геостратегического, ни геополитического риска, что Москва нападет на Европу. Об этом заявил в интервью газете Il Fatto quotidiano директор профильного издания Analisi Difesa ("Анализ обороны") Джанандреа Гайани.

"Неизвестно, предвещает ли нынешняя ситуация полную победу Москвы, но Россия демонстрирует свое превосходство по технической оснащенности, подготовленности войск, способность вести огонь, в 4-5 раз выше, чем у противника, который испытывают серьезные военные сложности. Даже если у стран НАТО и была возможность направить какие-то батальоны сражаться [на Украине], этот тип войны потребовал бы человеческие и военные ресурсы, которые никто себе позволить не может", - сказал военный эксперт.

"Не существует ни геополитических, ни геостратегических рисков, что Россия двинется на Берлин или Варшаву", - добавил Гайани, указав, что военные силы сейчас все брошены на Донбасс. "Москва не хочет расширения НАТО на Восток. Это НАТО - в 150 км от Санкт-Петербурга, а не [президент РФ Владимир] Путин в 150 км от Берлина. И вообще пора определиться, побеждает ли Украина настолько, что россияне, если верить фон дер Ляйен, воруют электронные схемы из стиральных машин в украинских домах, или российские войска способны дойти до Варшавы", - сыронизировал он.

По мнению военного аналитика, нарратив о "российской угрозе" Западу используется для убеждения в продолжении поддержки Киева. При этом все - и в Москве, и в кабинетах НАТО понимают, что прямое столкновение привело бы к "ядерным рискам", и "никто не хочет идти на этот риск".

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам конференции по Украине, которая прошла 26 февраля в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону СВО. Макрон также заявил, что страны Запада "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в этом конфликте. В конференции приняли участие канцлер ФРГ, президент Польши и премьер-министры около 20 стран ЕС. 27 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов направления войск на Украину. С аналогичными заявлениями выступили главы правительств ФРГ, Чехии, Польши, Швеции, а также Италии и Венгрии.