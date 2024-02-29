Венгрия отказалась передать $18 млн на оружие для Украины и направила их Чаду

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто отметил, что Будапешт выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине

БУДАПЕШТ, 29 февраля. /ТАСС/. Правительство Венгрии отказалось передать $18 млн в Европейский фонд мира и направит их на поддержание безопасности и стабильности в Чаде. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште со своим коллегой из Чада Махаматом Салехом Аннадифом.

Он отметил, что Венгрия выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и поэтому "не согласилась выделить в Европейский фонд мира примерно $18 млн, которые могли бы пойти на оплату вооружений, уже отправленных на Украину". "Мы решили использовать эти $18 млн для укрепления безопасности в Чаде, для создания нового учебного заведения в целях подготовки армейских офицеров в Чаде и для улучшения возможностей вооруженных сил Чада", - заявил Сийярто. Он напомнил, что Венгрия осуществляет широкую программу оказания экономической и социальной помощи этой африканской стране.

Ранее Венгрия заявляла, что не будет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира, из которого финансируются закупки вооружений для Украины, но сама не станет принимать участие в его работе. Внешнеполитическая служба ЕС предложила увеличить этот фонд на €5 млрд в 2024 году, чтобы расширить поставки оружия украинской армии. Сийярто указал, что для Венгрии поставки вооружений - красная черта.

В связи с этим Будапешт сообщал, что не хочет делать взнос на расширение фонда, но готов выделить соответствующую сумму на оказание помощи Украине по собственному усмотрению. На саммите в Брюсселе 1 февраля лидеры стран ЕС не смогли принять решение об увеличении Европейского фонда мира на €5 млрд, на чем настаивали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель. Дискуссия об увеличении этого фонда была отложена до марта.

Европейский фонд мира был учрежден в 2021 году для финансирования усилий Евросоюза в области обороны и безопасности, в том числе миротворческих операций. Однако после начала конфликта на Украине он стал использоваться для компенсации затрат стран сообщества на поставки вооружений украинской армии.