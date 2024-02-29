Кличко обвинил власти Украины в манипуляциях и политиканстве

Мэр Киева назвал решение Рады создать комиссию по расследованию эффективности работы городской власти столицы республики проявлением политической борьбы

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал решение Верховной рады создать комиссию по расследованию эффективности работы городской власти Киева проявлением политической борьбы и манипуляцией.

"К сожалению, продолжается политическая борьба. И я считаю, что временную следственную комиссию в парламенте создали, чтобы продолжать манипулировать обществом, распространять ложную информацию и дискредитировать столичную власть", - цитирует Кличко пресс-служба горадминистрации Киева.

Мэр города заявил, что столица давно ждет от Рады важных для Киева законопроектов по его развитию, некоторые из которых лежат в парламенте уже несколько лет. "Главное - чтобы эта комиссия работала ради развития столицы, а не генерирования политических лозунгов и манипуляций", - подчеркнул он.

22 февраля депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил о решении парламента создать специальную комиссию для проверки эффективности работы городских властей Киева. Комментируя это решение, депутат отметил, что "власть оказывает системное давление на местное самоуправление и мэров". По его мнению, "единственная цель этой комиссии - продолжение дискредитации идеи децентрализации".

В последнее время на Украине неоднократно возникали трения между центральной и местной властью. После скандала вокруг убежищ в Киеве горсовет столицы обратился к президенту и парламенту с требованием соблюдать конституционные гарантии прав местной власти, а Кличко обвинил руководство страны в стремлении к чрезмерной централизации власти. При этом он заявлял, что давление на него вызвано опасениями команды президента Владимира Зеленского относительно его возможного участия в будущих выборах. Кличко заявлял также о притеснении местных властей в случае ареста мэра Одессы, вступался за отстраненного от должности мэра Чернигова. Кроме того, он выступал против отставки главкома ВСУ Валерия Залужного и говорил, что "чувствует, что Украина дрейфует к автократии".