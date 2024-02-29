Frontex усилит охрану границы Болгарии

Глава агентства гарантировал республике полную поддержку в процессе присоединения к Шенгенскому пространству и в охране границ

СОФИЯ, 29 февраля. /ТАСС/. Агентство по вопросам управления оперативным сотрудничеством на внешних границах ЕС (Frontex) окажет помощь Болгарии в охране внешней границы страны. Об этом на брифинге сообщил исполнительный директор Frontex Ханс Лейтенc, который находится в Болгарии с рабочим визитом и вместе с главой МВД Калином Стояновым посетил контрольно-пропускной пункт "Капитан Андреево" на границе с Турцией.

"Достигнута договоренность о трехкратном увеличения количества сотрудников Frontex на болгаро-турецкой и болгаро-сербской границах, начиная с 20 марта в Болгарии начнут дополнительно работать 500-600 человек. При необходимости мы будем готовы выделить дополнительное оборудование, в том числе автомобили", - сказал Лейтенс.

Глава Frontex гарантировал полную поддержку Болгарии в процессе присоединения к Шенгенскому пространству и в охране границ.

Стоянов отметил, что "работа по охране границ страны получила высокую оценку со стороны Frontex", а количество попыток нелегального перехода болгарской границы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось примерно на 70%.