Каир и Хартум высказались за разрешение конфликта в Судане при сохранении единства страны

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что власти страны "будут продолжать действовать в направлении смягчения гуманитарных последствий суданского конфликта"

КАИР, 29 февраля. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан высказались за урегулирование суданского кризиса при безусловном обеспечении суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом говорится в заявлении официального представителя египетского президента Ахмеда Фахми, опубликованного по результатам встречи в Каире между лидерами двух государств.

"В ходе переговоров были рассмотрены усилия, направленные на разрешение продолжающегося кризиса с учетом сохранения суверенитета и единства Судана, его государственных институтов и необходимости восстановления стабильности в стране", - отмечается в сообщении Фахми, размещенном на его странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ас-Сиси указал на поддержку Каиром курса на достижение политической и экономической стабильности в соседней стране, ситуация в которой "тесно связана с национальной безопасностью Египта". Он добавил, что египетские власти "будут продолжать действовать в направлении смягчения гуманитарных последствий суданского конфликта".

Стороны также обсудили развитие обстановки в регионе, в том числе ситуацию в секторе Газа. Ас-Сиси и аль-Бурхан подчеркнули необходимость незамедлительного прекращения огня в анклаве и регулярного поступления достаточной гуманитарной помощи жителям сектора.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен занимать пост главнокомандующего - профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля прошлого года между СБР и армией начались столкновения в Мерове и Хартуме, которые быстро распространились в другие районы Судана. В результате конфликта тысячи человек погибли, десятки тысяч получили ранения. Противоборствующие стороны провели в 2023 году серию консультаций в Джидде. Неоднократно заявлялось о введении режима прекращения огня между армией и спецназом, однако ни одна из достигнутых договоренностей не была до конца выполнена.