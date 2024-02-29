Sky: британские военные на Украине обеспечивают безопасность дипломатов и тренируют ВСУ

Лондон продолжает полностью поддерживать Киев, заявили в канцелярии премьер-министра Риши Сунака

ЛОНДОН, 29 февраля. /ТАСС/. Британские военные, находящихся на Украине, обеспечивают безопасность дипломатов Соединенного Королевства и помогают в подготовке бойцов ВСУ. Об этом телеканалу Sky News заявили в канцелярии премьер-министра страны.

По словам представителя Риши Сунака, речь идет об "очень небольшом" количестве военнослужащих ВС Великобритании.

В ответ на просьбу прокомментировать касающиеся НАТО и Украины тезисы из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сотрудник премьерской канцелярии заявил, что пока с ними не ознакомился, однако Лондон продолжает "полностью поддерживать" Киев.

Ранее на этой неделе в канцелярии Сунака сообщили, что у Лондона "нет каких-либо планов, предполагающих крупномасштабное развертывание [войск] сверх того небольшого числа военнослужащих, которые уже находятся в стране". В конце прошлого года министр обороны страны Грант Шэппс упоминал о возможности отправки британских военных инструкторов на Украину, однако впоследствии Сунак заявил, что это не планируется делать в ближайшее время. Британские СМИ неоднократно сообщали о том, что на Украине действуют небольшие группы британских сил специального назначения, тренирующие бойцов ВСУ.