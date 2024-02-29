Военные Приднестровья выразили озабоченность возросшей активностью Минобороны Молдавии

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от непризнанной республики Олег Беляков заявил, что гарантией безопасности для левого берега Днестра остаются российские миротворцы

КИШИНЕВ, 29 февраля. /ТАСС/. Военные Приднестровья озабочены возросшей активностью Минобороны Молдавии. Об этом сообщил журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией от непризнанной республики Олег Беляков.

"Хоть молдавская сторона и говорит, что это плановые мероприятия, ежегодные, <...> мы знаем, что идут повестки, людей вызывают, транспорт приписывают, уточняется местонахождение всего людского ресурса, в том числе мужской составляющей. Это не может не вызывать какой-то определенной озабоченности. Ведь мы это уже видели в 1992 году", - сказал Беляков. Он обратил внимание, что гарантией безопасности для левого берега Днестра остаются российские миротворцы.

В 2023 году власти Молдавии, в конституции которой прописан статус нейтралитета, увеличили военный бюджет на 68%, до 1,5 млрд леев ($89 млн), что составляет 0,55% ВВП. Поставки оружия и военной техники в республику также увеличили США, другие страны НАТО и ЕС.

В декабре 2023 года парламент Молдавии утвердил предложенную президентом стратегию национальной безопасности, в которой Россия названа главной угрозой. Стратегическим партнером Молдавии названа Румыния. В документе говорится о необходимости укрепления сотрудничества в этой области с ЕС, Великобританией, США, Турцией, а также НАТО. Авторы документа отмечают, что Молдавии необходимы современные, хорошо оснащенные и подготовленные вооруженные силы, обладающие высокой совместимостью с армиями стран-партнеров. Для этого республика планирует в течение 10 лет увеличить военный бюджет до 1% валового внутреннего продукта.