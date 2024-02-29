СМИ: Единый суннитский совет не регистрировал кандидатов на квоты в парламенте Пакистана

По данным газеты The News, комиссия из пяти представителей избиркома во главе с председателем учреждения Сикандаром Султаном Раджой заслушала позиции всех заинтересованных сторон по вопросу о предоставлении квотированных мест

ИСЛАМАБАД, 29 февраля. /ТАСС/. Возглавляющая оппозицию в Национальном собрании (нижняя палата парламента) Пакистана партия "Единый суннитский совет" (SIC) не подала в установленные избирательным законодательством сроки список кандидатов на предоставление мандатов в рамках предусмотренных квот для депутатов-женщин. Об этом сообщила газета The News.

По ее данным, 28 февраля комиссия из пяти представителей избиркома во главе с председателем учреждения Сикандаром Султаном Раджой заслушала позиции всех заинтересованных сторон по вопросу о предоставлении квотированных мест для SIC.

Адвокат Али Зафар, представлявший интересы Движения за справедливость (ДЗС) и Единого суннитского совета, настаивал на том, что SIC как "политическая партия", согласно законодательству Пакистана, имеет право на получение квотированных мест в Нацсобрании наравне с остальными участвовавшими в выборах партиями. При этом статус "парламентской партии" SIC получила в момент, когда к ней присоединились независимые депутаты Нацсобрания. Тот факт, что политобъединение не успело в установленный срок передать Избирательной комиссии список кандидатов-женщин и представителей немусульманских конфессий для получения квотированных депутатских мандатов, не может являться основанием для отказа. Это связано с тем, что аналогичный прецедент уже имел место в истории страны в рамках избирательного процесса в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Оппонировавшие Зафару юристы Пакистанской мусульманской лиги (Н), Пакистанской народной партии, Движения Муттахида Кауми, а также партии "Джамиат Улема-е-Ислам" обратили внимание комиссии избиркома на необходимость четко соблюдать избирательные процедуры. В соответствии с ними, отметили оппоненты, опоздавший с подачей соответствующей заявки Единый суннитский совет не имеет права претендовать на квотированные места.

Неожиданным моментом для юриста, представлявшего интересы ДЗС и SIC в рамках слушания, стало предъявленное ему председателем избиркома письмо Единого суннитского совета. Как сообщает газета, его направил 26 февраля глава этой партии Сахибзада Хамид Раза в адрес Избирательной комиссии Пакистана. В обозначенном документе указано, что SIC "не имеет списка кандидатов на квотированные места и не оспаривает итоги выборов". Зафар заявил, что "SIC не информировала ДЗС ни о каком подобном письме".

Нынешний созыв Национального собрания состоит из 336 депутатов. 266 мест занимаются путем всенародного голосования, еще 70 мест, зарезервированные для женщин и представителей меньшинств, распределяются между заявленными к участию в выборах партиями на пропорциональной основе соответственно общему числу полученных политическим объединением мандатов.