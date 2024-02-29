Глава Минфина ФРГ заявил, что не поддержит заявление G20 без упоминания Украины

В предварительном варианте документа, который имеется в распоряжении Bloomberg, среди проблем упоминаются "геополитические конфликты во многих регионах", а также "геополитическая напряженность"

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что не поддержит совместное коммюнике по итогам встречи министров финансов и глав Центробанков Группы двадцати (G20), если в нем не будет упоминаться конфликт на Украине. Его слова приводит агентство Bloomberg.

"Одобрение коммюнике зависит от того, отражена ли в нем геополитическая ситуация, - утверждает Линднер. - Мы не можем избегать того факта, что против Украины ведется война".

В предварительном варианте документа, который имеется в распоряжении Bloomberg, среди проблем упоминаются "геополитические конфликты во многих регионах", а также "геополитическая напряженность". Эта версия текста промежуточная и может измениться.

По мнению Линднера, есть основания полагать, что в итоге "коммюнике может быть принято".

В текущем году в G20 председательствует Бразилия. Встреча министров финансов и глав ЦБ проходит в Сан-Паулу.