Спикер парламента Армении заявил, что Ереван пытались привести в СГ

При этом Ален Симонян добавил, что речь идет о его собственном предположении

ЕРЕВАН, 29 февраля. /ТАСС/. Спикер парламента Армении Ален Симонян выступил с утверждением, что Армению якобы пытались привести в Союзное государство в 2021 году, хотя официального приглашения войти в его состав, признал политик, Еревану не поступало.

"В 2021 году армянский народ разгромил большой геополитический план, задачей которого было привести нас в это союзное государство", - сказал он на брифинге.

Симонян пояснил, что в 2021 году "армянский народ должен был избрать правительство, которое бы сделало [Армению] частью союзного государства России и Белоруссии". При этом он добавил, что речь идет о его собственном предположении, официальных же предложений о присоединении к Союзному государству России и Белоруссии в Ереване не получали.

В июне 2021 года в Армении прошли досрочные президентские выборы. Решение об их проведении было принято после закончившегося неудачно для Еревана конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. Выборы выиграла партия Никола Пашиняна "Гражданский договор", он в результате вновь занял пост премьер-министра страны.