Боевая группа НАТО в Румынии будет преобразована в бригаду в 2025 году

Старший национальный представитель в Румынии генерал Лоик Жирар отметил, что решение предполагает увеличение ее численности до 4 тыс. солдат

БУХАРЕСТ, 29 февраля. /ТАСС/. Боевая группа НАТО в Румынии, дислоцированная в населенном пункте Чинку (уезд Брашов), будет в 2025 году преобразована в бригаду, что предполагает доведение ее численности до 4 тыс. против 1,5 тыс. в настоящее время. Как сообщило агентство Agerpres, об этом информировал в ходе встречи с румынскими журналистами старший национальный представитель в Румынии, французский генерал Лоик Жирар.

Предполагается, что это произойдет в мае, когда будут проходить многонациональные учения Dacian Spring. Целью этих учений НАТО является проверка возможности развертывания полностью укомплектованной бригады на границах Европы в очень сжатые сроки. Эта бригада будет находиться в Румынии в течение нескольких недель, а после завершения учений войска вернутся в страны постоянной дислокации. Эти учения по развертыванию бригады могут быть повторены по запросу НАТО.

Наряду с увеличением личного состава, отметил французский генерал, в Чинку будет доставлено и дополнительное количество боевой техники. Если в настоящее время там находится 13 танков Leclerc, то в 2025 году их количество составит примерно 50. Также на вооружение боевой группы поступят гаубицы Caesar.

Боевая группа НАТО в Чинку, координатором которой является Франция, была создана в 2022 году. Высокопоставленные представители Румынии и НАТО неоднократно выражали готовность преобразовать ее в случае необходимости в бригаду.

В связи с событиями на Украине многонациональные боевые группы НАТО созданы в Болгарии, Румынии и Словакии. Более пяти лет назад альянс начал создавать батальонные группы численностью до одной тысячи человек в Польше и трех странах Балтии.