В Турку решили закрыть финско-русский класс, несмотря на протесты родителей

Они считают действия властей политически мотивированными

ХЕЛЬСИНКИ, 29 февраля. /ТАСС/. Управление образования финского города Турку решило закрыть финско-русский класс в школе "Пуолала", несмотря на многочисленные протесты родителей, которые считают действия властей политически мотивированными. Об этом ТАСС сообщила руководитель родительского комитета Екатерина Тяхкяпяя.

"Класс решено закрыть. Мы крайне разочарованы действиями мэрии и полным отсутствием демократии. Политики принимают решения только в угоду текущей повестке", - сказала она.

Решением управления образования новый набор детей в финско-русский класс будет закрыт с 1 января 2025 года, то есть прием учеников в 2024 году состоится, пояснила Тяхкяпяя. Все текущие классы закончат свое среднее образование и будут выпущены в девятом классе. Класс углубленного изучения русского языка существует в Турку уже 30 лет.