Армия Израиля заявила, что не стреляла по гуманитарному конвою в Газе

ЦАХАЛ сделал несколько предупредительных выстрелов в попытке разогнать толпу, рассказал официальный представитель Даниэль Хагари

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 февраля. /ТАСС/. Израильские военные не стреляли по толпе, окружившей гуманитарный конвой в секторе Газа, где погибли люди, но сделали несколько предупредительных выстрелов в попытке разогнать толпу. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Армия обороны Израиля действует в соответствии с правилами ведения боевых действий и международным правом. Никаких ударов Армии обороны Израиля по конвою с помощью не наносилось, хочу повторить это: никаких ударов Армии обороны Израиля по конвою с помощью не наносилось. Напротив, Армия обороны Израиля находилась там для обеспечения операции по оказанию гуманитарной помощи, защиты гуманитарного коридора и чтобы позволить конвою с помощью достичь назначенной точки раздачи, дабы гуманитарная помощь могла попасть к нуждающимся жителям северной части Газы", - сказал он.

Хагари также сообщил, что в районе движения конвоя находились израильские танки и беспилотники с целью обеспечения безопасности гуманитарного коридора. В какой-то момент толпа местных жителей устроила столпотворение, мешая продвижению колонны, и израильские танкисты "попытались осторожно рассеять толпу несколькими предупредительными выстрелами", заявил представитель армии.