США заявили, что заинтересованы в участии КНР в обеспечении безопасности в Красном море

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Йемену Тим Линдеркинг ранее заявлял, что американская администрация ведет консультации с китайскими властями по активизации Пекина в вопросах безопасности, касающихся Красного моря

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. США хотели бы, чтобы Китай участвовал в операциях по обеспечению безопасности судоходства в Красном море. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Мы бы приветствовали продуктивную роль, которую мог бы играть Китай. Но, насколько мне известно, они не предлагали провести и не проводят какие-либо операции, направленные на обеспечение безопасности моряков [в Красном море]", - сказал он.

Ранее спецпредставитель США по Йемену Тим Линдеркинг заявил, что американская администрация ведет консультации с китайскими властями по активизации Пекина в вопросах безопасности, касающихся Красного моря.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти сформировали международную коалицию и начали операцию Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.