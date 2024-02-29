Министр заявил, что Байден не объявит в Техасе о новых мерах по решению проблемы миграции

Алехандро Майоркас подчеркнул, что вашингтонская администрация по-прежнему настаивает на том, чтобы шаги, нацеленные на преодоление пограничного кризиса, сделал Конгресс США

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден не собирается объявлять в ходе нынешней поездки в штат Техас на границу с Мексикой о каких бы то ни было новых мерах по урегулированию миграционного кризиса. Это подтвердил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

"Сегодня не будет объявлено ни о каких действиях исполнительной ветви власти [США]", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, следует ли от Байдена во время пребывания в Техасе ждать тех или иных конкретных шагов и решений, направленных на ужесточение контроля над американо-мексиканской границей.

Как при этом подчеркнул Майоркас, вашингтонская администрация по-прежнему настаивает на том, чтобы шаги, нацеленные на преодоление миграционного кризиса, сделал Конгресс США, приняв в этих целях новое законодательство, в том числе расширяющее список полномочий исполнительной ветви власти. "Я продолжаю говорить, что нам необходимо законодательство. Это прочное решение. Действия, принимаемые вне рамок законодательства, зачастую сталкиваются с исками в судах", - сказал глава МВБ США. Он беседовал с репортерами на борту самолета Байдена на пути в Техас.

Байден отправился в этот штат, чтобы, по свидетельству Белого дома, предметно ознакомиться с ситуацией на южной границе, заслушать работающих там сотрудников силовых ведомств США. Речь идет прежде всего о пограничниках. Одновременно с Байденом в Техасе находится предыдущий президент США Дональд Трамп. Представляющий Демократическую партию США Байден, которому 81 год, добивается переизбрания на высший государственный пост. 77-летний республиканец Трамп тоже участвует в предвыборной гонке. В настоящее время считается практически предрешенным, что именно он станет соперником Байдена на выборах, которые пройдут 5 ноября. Трамп резко критикует миграционную политику Байдена, обещая в случае возвращения в Белый дом принять жесткие меры для пресечения масштабного потока нелегальных иммигрантов в США через границу с Мексикой.