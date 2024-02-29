Визит главы МИД Армении на дипломатический форум в Турции будет трехдневным

Пресс-секретарь армянского дипведомства Ани Бадалян уточнила, что у Арарата Мирзояна запланировано участие в дискуссиях и двусторонних встречах

ЕРЕВАН, 29 февраля. /ТАСС/. Поездка министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна на дипломатический форум в Анталье займет три дня. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского дипведомства Ани Бадалян.

"1-3 марта министр иностранных дел Арарат Мирзоян совершит рабочий визит в Анталью для участия в дипломатическом форуме", - написала она в Х (ранее Twitter). По словам Бадалян, у министра запланировано участие в дискуссиях и двусторонних встречах.

26 февраля в МИД Армении сообщили, что Мирзоян 1 марта отправится в Турцию для участия в дипломатическом форуме.