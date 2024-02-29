США разрешили транзакции с авиаперевозчиком Венесуэлы, касающиеся репатриации ее граждан

В лицензии американского Минфина подчеркивается, что исключение касается, в частности, технического обслуживания самолетов, осуществляющих рейсы в Боливарианскую Республику

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Власти США продлили разрешение на транзакции с государственной компанией Венесуэлы Conviasa, если они касаются рейсов по репатриации граждан Боливарианской Республики. Об этом говорится в опубликованной генеральной лицензии американского финансового ведомства.

Как следует из документа, введенные ранее Вашингтоном санкции не будут распространяться на "любые транзакции, которые обычно сопутствуют и требуются для репатриации венесуэльских граждан из неамериканских юрисдикций в Западном полушарии в Венесуэлу, связанные с <...> Conviasa" и ее дочерними структурами. В лицензии подчеркивается, что исключение касается, в частности, технического обслуживания самолетов, осуществляющих эти рейсы.

Минфин США отмечает, что лицензия вступает в силу незамедлительно и заменяет аналогичный документ, опубликованный в ноябре 2023 года.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в январе, что его страна добьется отмены всех ограничительных мер, введенных США, которые нанесли ущерб экономике республики. Мадуро назвал санкции США "экономическим геноцидом и массовым экономическом убийством", которые с 2015 года нанесли экономический ущерб стране более чем в $642 млрд. Санкции введены против 40 лайнеров компании Conviasa, в Аргентине незаконно удерживается транспортный самолет, указал президент. США и их союзники приняли против Венесуэлы 930 односторонних ограничительных мер. Наибольший ущерб экономике республики наносят санкции, введенные в 2019 году против государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela.