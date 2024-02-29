США заявили об отсутствии ожидания, что парламентские выборы в Иране будут свободными

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, давно известно, что политика республики отличается "недемократичностью и непрозрачностью административной, судебной и избирательной систем"

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не ожидает, что парламентские выборы в Иране, которые пройдут 1 марта, будут свободными и справедливыми. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Я не ожидаю, что выборы в Иране будут свободными и справедливыми. Я подозреваю, что огромное число иранцев не ожидают, что эти выборы будут свободными и честными. Как вы, вероятно, уже знаете, тысячи кандидатов были отстранены от выборов в ходе непрозрачного процесса. Миру давно известно, что политическая система Ирана отличается недемократичностью и непрозрачностью административной, судебной и избирательной систем", - утверждал дипломат.

В Иране 1 марта состоятся очередные выборы в однопалатный парламент - Меджлис (или Собрание исламского совета). Депутаты Меджлиса избираются в ходе всеобщих выборов прямым тайным голосованием. Кандидаты проходят сложную процедуру регистрации и отбора, которая проводится Наблюдательным советом и министерством внутренних дел страны. Депутаты могут быть переизбраны неоднократное число раз. Предвыборная кампания в Иране начинается за неделю до выборов и имеет жесткие ограничения - строго регламентированы размеры плакатов, запрещены уличные митинги и агитация в соцсетях. Заявки на участие в выборах подали рекордные 49 тыс. человек, из них в качестве кандидатов были утверждены свыше 15 тыс. (1 713 - женщины, в два раза больше, чем в 2020 году). Как и на выборах 2020 года, эксперты в этом году ожидают проблему с явкой (в 2020 году была зарегистрирована рекордно низкая явка 42,5%). Духовный лидер страны Али Хаменеи призвал граждан принять участие в голосовании.