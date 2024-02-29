Конгрессмен-республиканец обвинил демократов в трате денег на украинскую пропаганду

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Мэтт Розендэйл (от штата Монтана) обвинил законодателей-демократов в растрачивании денег налогоплательщиков на украинскую пропаганду.

"Законодатели с другой стороны (демократы - прим. ТАСС) растрачивают деньги налогоплательщиков на пропаганду [президента Украины Владимира] Зеленского", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter). "Наши границы открыты, наш суверенный долг взлетел. Мы должны ставить Америку на первое место", - добавил он.

Так законодатель прокомментировал письмо конгрессмена-демократа Джорджа Никеля (от штата Северная Каролина) о том, что "республиканцы сдали Украину России", не согласовав выделение дополнительного финансирования на нужды Киева.

Американская администрация ранее направила в Конгресс на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке части республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.