Мадуро сообщил, что США незаконно уничтожили похищенный у Венесуэлы самолет

Президент Боливарианской Республики подчеркнул, что судно принадлежало успешной государственной авиакомпании

КАРАКАС, 29 февраля. /ТАСС/. Власти США незаконно уничтожили похищенный у Венесуэлы самолет. Об этом президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил на антиимпериалистическом митинге в центре Каракаса, который транслировали все венесуэльские телеканалы.

"Сегодня меня проинформировали, что порочная империя гринго злобно, подло и преступно разорвала на части в аэропорту Майами во Флориде похищенный самолет компании Emtrasur", - указал президент. "Это ненависть, которую они испытывают к достойной Венесуэле, Боливарианской Венесуэле", - подчеркнул президент. Мадуро отметил, что этот "самолет принадлежал успешной государственной социалистической компании".

Самолет венесуэльской компании Emtrasur Boeing 747-300 был задержан в Аргентине в начале июня 2022 года после приземления для дозаправки, в которой было отказано по требованию США, обвинивших авиакомпанию в нарушении санкций, связанных с перевозкой оружия для террористических организаций. Аргентинский суд запретил покидать страну экипажу воздушного судна, в который входили 5 граждан Ирана и 14 граждан Венесуэлы. После проверки на связь с террористическими группировками они были отпущены. По настоянию США, самолет, который был передан Венесуэле находящейся под американскими санкциями иранской компанией Mahan Air, был арестован аргентинскими властями.

В начале января 2024 года аргентинский суд удовлетворил запрос американского правосудия о передаче самолета, а 12 февраля он был доставлен в американский штат Флорида для последующей утилизации.