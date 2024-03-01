Премьер Гаити пообещал провести выборы в стране к августу 2025 года

В Карибском сообществе сообщили, что приняли к сведению обязательство Ариэля Анри предпринять важные шаги по продвижению политического процесса в его стране

ГАВАНА, 1 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри взял на себя обязательства по проведению в республике выборов не позднее августа 2025 года для выхода из вызванного убийством президента Жовенеля Моиза политического кризиса. Об этом в четверг сообщило Карибское сообщество (CARICOM).

"Руководство стран CARICOM приняло к сведению обязательство премьер-министра Ариэля Анри предпринять важные шаги по продвижению политического процесса вперед, включая проведение всеобщих выборов для восстановления конституционного правительства не позднее 31 августа 2025 года", - говорится в заявлении на сайте организации. В состав CARICOM входят 15 государств и территорий Карибского бассейна и Центральной Америки. Помимо основателей объединения Барбадоса, Гайаны, Тринидада и Тобаго и Ямайки, это Антигуа и Барбуда, Багамы, Белиз, Гаити, Гренада, Доминика, Монтсеррат (владение Великобритании), Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия и Суринам.

В конце августа 2021 года Анри и представители оппозиционных партий подписали соглашение о переносе президентских и парламентских выборов с ноября 2021 года на период до конца 2022 года, затем они были отложены на более поздний срок. До проведения голосования ввели переходный период, во время которого страной должно руководить правительство национального единства во главе с премьером.

Серьезный политический кризис в карибской республике начался после убийства президента Жовенеля Моиза в результате нападения на его резиденцию 7 июля 2021 года. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу были задержаны более 40 человек.