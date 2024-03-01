СМИ: президента Ирландии госпитализировали из-за плохого самочувствия

По информации телеканала RTE, накануне Майкл Хиггинс вручил премию Международного кинофестиваля в Дублине и провел несколько встреч

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Президент Ирландии Майкл Хиггинс был госпитализирован в четверг после того, как пожаловался на плохое самочувствие. Об этом сообщил телеканал RTE.

По его информации, сначала врачи осмотрели 82-летнего главу государства в президентской резиденции в Феникс-парке в Дублине. И хотя первый осмотр не вызвал у них обеспокоенности, Хиггинс был госпитализирован для дальнейших анализов. Заявление о состоянии его здоровья должно быть распространено позднее.

Телеканал цитирует заявление канцелярии главы государства, в котором заверили, что "президент, который останется в больнице на ночь, пребывает в отличном расположении духа и поблагодарил медперсонал за заботу, которую он получил".

Как подчеркивает RTE, накануне Хиггинс вручил премию Международного кинофестиваля в Дублине за достижения в профессиональной деятельности британскому режиссеру Стиву Маккуину, а также провел несколько встреч.

Хиггинс родился 18 апреля 1941 года в городе Лимерик в одноименном графстве на юге Ирландии в многодетной семье. Первым в семье получил высшее образование. Обучался в Университетском колледже Голуэя (ныне - Национальный ирландский университет Голуэя), в Университете Индианы и в Манчестерском университете. В годы холодной войны возглавлял движения за мир, кампании гуманитарной помощи Никарагуа, Ираку, Камбодже, Чили, Сомали. Является сторонником европейской интеграции, поддерживая при этом неучастие Ирландии в НАТО.

Пост президента Ирландии он занимает с 2011 года. На него Хиггинс был выдвинут Лейбористской партией, председателем которой он был с 2003 года.