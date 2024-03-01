В Конгрессе США рассмотрят вопрос о неуважении Блинкена к законодательному органу

В заявлении председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Маккола отмечается, что поводом стал отказ госсекретаря выполнить требования повестки, направленной комитетом в июле 2023 года

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США намерен рассмотреть вопрос о привлечении госсекретаря страны Энтони Блинкена к ответственности за неуважение к законодательному органу. Об этом говорится в заявлении председателя этого комитета Майкла Маккола (республиканец от штата Техас), размещенном в четверг на его сайте.

Как следует из документа, 7 марта комитет соберется, чтобы рассмотреть "резолюцию с рекомендацией" Палате представителей полного состава привлечь Блинкена к ответственности за неуважение к Конгрессу "из-за его отказа выполнить требования повестки, направленной комитетом в июле" 2023 года. Двумя днями ранее Маккол заявил, что намерен привлечь Блинкена к ответственности за то, что Госдепартамент, по его словам, не выполнил требование передать Конгрессу дополнительные документы, касающиеся вывода американских сил из Афганистана в 2021 году.

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, внешнеполитическое ведомство пыталось урегулировать этот вопрос "по-дружески". "Мы признаем надзорные функции, возложенные на комитет, и по этой причине передали им тысячи страниц документов", - заявил он на брифинге 29 февраля. По словам Миллера, Госдеп "будет поддерживать контакт с комитетом" и "постарается урегулировать" вопрос до 7 марта.

В июне 2023 года Госдепартамент опубликовал 21-страничный доклад, из которого следует, что руководство ведомства не назначало лиц, которые бы координировали процесс вывода американских войск из Афганистана. Авторы указали на несколько недостатков в работе по предупреждению кризисных ситуаций, а также в вопросах осведомленности Вашингтона о происходящем до и во время ухода американских войск из страны. В документе подчеркивалось, что власти не могли в должной степени оценить последствия вывода американских войск для стабильности афганского правительства. Кроме того, сотрудники администрации высокого ранга "недостаточно хорошо продумали наихудшие сценарии" последствий вывода войск, в том числе приход к власти радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса подверг критике Госдепартамент, подчеркнув, что ведомство в ответ на его обращение обнародовало "лишь небольшую часть" из 87-страничного отчета, не выполнив его просьбы. "Это еще одна очевидная попытка скрыть вину администрации Байдена в хаотичной и кровопролитной эвакуации из Афганистана", - заключил тогда республиканец. В июне он направил на имя Блинкена повестку с требованием передать Конгрессу дополнительные материалы, касающиеся вывода войск США из Афганистана.

Уход США из Афганистана

Предыдущая администрация США во главе с бывшим президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали 29 февраля 2020 года в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты и их союзники по коалиции обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности американцев и их союзников.

Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На пике операции в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск начался в мае 2021 года. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной 2021 года о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в этой стране.