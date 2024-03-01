The Hill: спикер Палаты представителей США выступил за ужесточение миграционной политики

Майк Джонсон считает, что программа "поможет сократить поток мигрантов в страну на 70%"

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) призвал восстановить в стране действие программы "Протоколы о защите мигрантов" (неофициальное название - "Оставайся в Мексике"), согласно которой мексиканцы, желающие получить убежище в США, должны ожидать миграционного решения, находясь в Мексике. Об этом сообщила газета The Hill.

"Как уменьшить поток [мигрантов]? Ответ прост. Вы должны возобновить программу "Оставайся в Мексике", - заявил он. По мнению законодателя, программа "поможет сократить поток мигрантов в страну на 70%".

Программа "Оставайся в Мексике" начала действовать при экс-президенте США Дональде Трампе. Нынешний американский лидер Джо Байден, в свою очередь, после вступления в должность отменил многие антимиграционные меры Трампа, в частности эту программу.

Байден неоднократно подвергался критике за проводимую миграционную политику. 24 января американский сенатор Джо Манчин (демократ, от штата Западная Вирджиния) заявил, что ситуация на американо-мексиканской границе из-за нелегальной миграции стала крупнейшим кризисом, с которым сталкиваются США.

Согласно февральскому исследованию американского Университета Монмута, 23% американцев считают нелегальную миграцию серьезной проблемой, а 61% - очень серьезной. Опрос также показал, что более 50% респондентов поддерживают строительство заградительной стены вдоль границы США с Мексикой для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов. Это считается самым высоким показателем с момента проведения первого опроса на этот счет в 2015 году.