СМИ: в 2023 году поляки купили рекордное количество огнестрельного оружия

По данным газеты Rzeczpospolita, на руках у граждан страны находятся 843,8 тыс. единиц оружия

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. В 2023 г. гражданскому населению Польши было продано рекордное количество огнестрельного оружия. Об этом пишет газета Rzeczpospolita, ссылаясь на статистику министерства внутренних дел и администрации.

По этим данным, на руках у граждан страны находятся 843,8 тыс. единиц огнестрельного оружия. Причем по сравнению с 2022 г. этот арсенал увеличился на 83,6 тыс. револьверов, пистолетов и винтовок, что стало самым большим годовым показателем в XXI веке.

Газета сообщает, что в 2016 г. огнестрельного оружия у гражданского населения страны было в два раза меньше, чем сейчас.

По количеству выданных полякам лицензий на покупку оружия (40,9 тыс.) 2023 г. опередил даже 2021 г., когда в Польше был зарегистрирован "всплеск" покупок оружия, связанный с началом Россией СВО на Украине, пишет Rzeczpospolita.