Киев в феврале получил от партнеров почти в четыре раза меньше денег, чем требуется

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк напомнил, что Украина также потеряла в феврале более $209 млн из-за блокировки границы польскими протестующими

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк назвал очень маленькой помощь, которую Украина получила в феврале от своих партнеров. Киеву поступило лишь $809,4 млн при потребности в $3 млрд.

"Внешняя помощь была очень малой, только от Японии и Норвегии: $760 млн и $49,4 млн", - написал он в Telegram-канале.

Депутат напомнил, что Украина также потеряла в феврале более $209 млн из-за блокировки границы польскими протестующими. В прошлом месяце Железняк также сообщал о низких поступлениях от Запада.

29 февраля глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что бюджет страны ежемесячно нуждается в $3 млрд поступлений от партнеров. Ранее он отмечал, что желающих выделять деньги Киеву в западных странах становится все меньше и меньше, а украинским властям все сложнее просить о новом финансировании.

На 2024 год на Украине запланирован рекордный дефицит бюджета - $43,9 млрд. Большую его часть власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников. Между тем в Конгрессе США решение вопроса о помощи Украине растянулось уже на месяцы. Депутат Верховной рады Александра Устинова признавала, что Украине придется буквально с протянутой рукой идти к другим странам, если не поступит помощь от США.