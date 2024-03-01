Президент Молдавии назвала "страшилкой пропаганды" просьбу Приднестровья о помощи

Майя Санду отметила, что "сегодня Российская Федерация ничего не может сделать в Приднестровье, даже если бы хотела", так как для этого нужно "сменить власть в Кишиневе"

КИШИНЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду назвала "страшилкой российской пропаганды" съезд депутатов всех уровней в Приднестровье, делегаты которого попросили у России и международного сообщества помощи в связи с давлением со стороны молдавских властей.

"Тирасполь попросил денег, я видела, что он обратился к Москве и другим международным структурам и организациям. Тем временем российская пропаганда распространила эту страшилку", - сказала Санду в эфире телеканала "Журнал ТВ". По ее словам, "Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов". При этом она подчеркнула, что "сегодня Российская Федерация ничего не может сделать в Приднестровье, даже если бы хотела", так как для этого нужно "сменить власть в Кишиневе".

"Мы ничего не имеем против русских, мы против русских танков. Мы просто хотим, чтобы Российская Федерация, как и другие государства, уважала Молдавию, выбор ее граждан", - отметила Санду.

Ранее участники съезда депутатов всех уровней, который прошел в Тирасполе по инициативе президента непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского, обратились за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии, а также приняли обращение к международному сообществу с просьбой содействовать возобновлению полноценного диалога с Кишиневом.

В МИД РФ заявили ТАСС, что просьбы Тирасполя рассматриваются российскими профильными ведомствами с вниманием.

Отношения между Кишиневом и Тирасполем начали постепенно ухудшаться с 2020 года после избрания Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с Красносельским, после чего переговоры по урегулированию конфликта были заморожены. Ситуация обострилась с начала этого года после решения властей Молдавии взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. После того, как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для блокирования поставок товаров и давления.