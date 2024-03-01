Санду может баллотироваться на второй президентский срок как независимый кандидат

Политологи отмечают, что таким способом президент Молдавии может дистанцироваться от ПДС и действующего правительства, чья популярность снизилась на фоне кризиса в стране

КИШИНЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду не исключила, что может отказаться от поддержки правящей Партии действия и солидарности (ПДС) на предстоящих этой осенью президентских выборах. В интервью телеканалу Jurnal TV она не отвергла предположения местных наблюдателей, что может баллотироваться в качестве независимого кандидата.

"Пока рано об этом говорить. Выборы пройдут осенью. Мы еще подумаем и озвучим свое решение", - ответила Санду на соответствующий вопрос ведущего.

Как отмечают политологи, таким способом Санду может дистанцироваться от ПДС и действующего правительства, чья популярность значительно снизилась на фоне кризиса в стране. Различные опросы общественного мнения показывают, что рейтинги председателя парламента и ПДС Игоря Гросу, а также премьер-министра Дорина Речана находятся на уровне статистической погрешности или близко к ней. Полномочия Санду истекают 24 декабря. В конце 2023 года она заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать в день выборов референдум о возможности вступления в ЕС.

Последние два года в республике проходят массовые акции протеста оппозиции с требованием досрочных выборов. Демонстранты возлагают на власть ответственность за стремительный рост цен и уровень бедности в стране. В ответ Санду обвинила своих оппонентов в подготовке госпереворота, на лидеров оппозиции были заведены уголовные дела, закрыты десятки телеканалов и информационных порталов, которые предоставляли площадку оппозиции.