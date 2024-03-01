Джордж Галлоуэй обошел как независимого кандидата Дэвида Талли, так и Пола Эллисона от правящей Консервативной партии и лейбориста Ажара Али

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Лидер Партии рабочих Британии Джордж Галлоуэй победил на довыборах в Палату общин британского парламента в округе Рочдейл в графстве Большой Манчестер на севере Англии. Как свидетельствуют итоги голосования, его поддержали 39,7% избирателей.

Галлоуэй обошел как независимого кандидата Дэвида Талли, набравшего 21,3% голосов, так и представителей двух крупнейших политических сил Соединенного Королевства - Пола Эллисона от правящей Консервативной партии (12%) и лейбориста Ажара Али (7,7%). Выборы в Рочдейле состоялись в связи со смертью депутата Тони Ллойда, у которого была диагностирована лейкемия. Он заседал в Палате общин от Лейбористской партии с 1983 года, а от этого избирательного округа - с 2017 года.

Галлоуэй, построивший значительную часть своей кампании вокруг конфликта в секторе Газа с желанием заручиться поддержкой избирателей-мусульман, которые составляют более трети всех жителей Рочдейла, заявил, что посвящает свою победу палестинскому анклаву. Политик ранее уже был депутатом Палаты общин - в 1987-2010 годах и в 2012-2015 годах. Он состоял в Лейбористской партии до 2003 года, когда его исключили оттуда из-за критики вторжения стран НАТО в Ирак.

После этого он присоединился к новой партии Respect, которая объединила противников британского участия в войне в Ираке. Галлоуэй указал, что нынешний лидер лейбористов Кир Стармер, отказавшийся резко осудить действия Израиля в Газе, "продал душу израильскому лобби". Ранее лидер Партии рабочих Британии также обвинял украинские власти и НАТО в разжигании конфликта в Донбассе.

Еще одной темой его избирательной кампании стала ситуация с футбольным клубом "Рочдейл", который в прошлом году впервые за более чем 100 лет лишился профессионального статуса. Политик пообещал найти инвестора, чтобы сохранить команду. Кроме того, его программа состояла из планов заново открыть родильное отделение в стотысячном городе, которое прекратило работать более 10 лет назад, из-за чего местные беременные женщины вынуждены ездить в соседний Олдем, чтобы родить ребенка.

Как отмечали британские политические комментаторы, яркая предвыборная гонка чуть ли не впервые за многие годы привлекла внимание мировой общественности к Рочдейлу, который более в всего известен в мире своими ткачами, положившими в XIX веке начало торговой потребительской кооперации. В честь этих рабочих советскими властями в 1932 году была названа Рочдельская улица в Москве.