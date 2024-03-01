Население Польши получило доступ к карте бомбоубежищ и укрытий

Как сообщает портал wPolityce.pl, они рассчитаны в общей сложности на размещение 300 тыс. человек

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Карту бомбоубежищ и укрытий для всеобщего пользования обнародовало руководство Государственной пожарной охраны (ГПО) Польши. Как сообщает портал wPolityce.pl, они рассчитаны в общей сложности на размещение 300 тыс. человек.

Благодаря размещенной в интернете карте жители польских городов смогут оперативно выяснить, где расположено ближайшее к их дому бомбоубежище.

Большинство таких объектов строились в стране в XX веке в годы холодной войны преимущественно по двум проектам. Убежища первого типа имели площадь в 200 кв. м и были рассчитаны на пребывание 133 человек. Площадь укрытий второго типа на 70 человек составляет 100 кв. м.

Портал указывает, что обнародованные данные актуальные, поскольку ГПО проводила последнюю инвентаризацию этих убежищ в 2023 году.

В настоящее время в Польше обсуждается законопроект, разрешающий владельцам частных жилых домов строить собственные бункеры площадью до 35 кв. м без согласия местных властей. Желающие создать в своем доме такое укрытие должны будут лишь поставить об этом в известность местную администрацию. Польские СМИ указывают, что примерная стоимость строительства такого частного бункера составит примерно $54 тыс.